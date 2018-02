Carbonia: fermato di fronte alla scuola un giovane con 20 grammi di Marijuana

I militari durante un mirato servizio di contrasto al traffico di stupefacenti tra i giovani studenti della città, hanno notato il giovane studente in atteggiamento guardingo; quando alla vista dei militari il diciottenne ha tentato di darsi repentinamente alla fuga è stato bloccato immediatamente dai carabinieri. Identificato e sottoposto a controllo, il ragazzo, residente in altro comune della provincia, è stato trovato in possesso di diversi involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo Marijuana, per un peso complessivo di Grammi 20, già suddivisi in dosi e pronti per il commercio locale.

La droga è stata rinvenuta nello zaino che aveva sulle spalle e negli slip, mentre nel corso della perquisizione personale i carabinieri hanno recuperato anche un bilancino di precisione, un trincia foglie con tracce di stupefacenti, nonché buste in cellophane e altro materiale per il confezionamento della droga.