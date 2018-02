Valigia sospetta nei parcheggi della Regione, falso allarme: era stata rubata e poi abbandonata

Nel frattempo un cittadino segnalava il furto di una valigetta dalla sua auto in sosta. Invitato a recarsi in via 29 novembre, il predetto riconosceva come propria la valigetta rinvenuta che gli veniva restituita.

Un tentato furto è avvenuto, invece, nelle prime ore della giornata. I carabinieri del nucleo radiomobile di Cagliari hanno arrestato un marocchino pregiudicato, classe 1980, I. Y., per il reato di tentato furto aggravato, danneggiamento e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il pregiudicato infatti, danneggiava il vetro di un’auto in sosta al fine di rubarvi all’interno e, alla vista dei militari che passavano per un normale controllo di pattuglia, si dava alla fuga. Dopo diversi minuti di inseguimento a piedi, i carabinieri sono riusciti da immobilizzare il giovane e ad ammanettarlo vincendo una violenta resistenza.