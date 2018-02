Villacidro, dopo una lite muore giovane Ghanese. Arrestato l'omicida

Immediato l’intervento dei Carabinieri della stazione di Villacidro, seguito dalla visita del magistrato di turno e del medico legale. L'autore dell'omicidio è stato identificato in I. N., 21enne Nigeriano, richiedente asilo. Il delitto si è verificato al culmine di una accesa discussione tra i due, le cui cause sono ancora in corso di accertamento. Il nigeriano è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Uta.