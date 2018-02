Sartiglia 2018: un successo ..ma senza le pariglie

La discesa de Su Componidori Antonio Giandolfi che, centrando la stella con la spada al primo tentativo, da subito ha fatto capire che giornata memorabile sarebbe stata. Lo spettacolo ha allietato la folla che applaudiva compiaciuta e divertita. Da segnalare il brutto incidente occorso ad un cavallo (un trauma a una zampa, proprio nei metri iniziali della sua corsa) e un malore di cui è stato vittima l’ex Presidente del Gremio dei contadini. La prima stella rosa della giornata arrivata con Emanuela Colombino. A chiudere “sa remada” di Su Componidori che coricato suldorso del suo destriero lanciato al galoppo in via Duomo, ha benedetto la folla strappando applausi a scena aperta. Ma l’emozione per lo spettacolo è scemato quando si è saputo della decisione di non correre le pariglie per protesta. I cavalieri hanno deciso di non effettuare la corsa a pariglie e semplicemente di sfilare in via Mazzini per protestare contro i nuovi controlli medici sui cavalli, effettuati durante la corsa alla stella.

Oltre ai controlli delle settimane scorse, infatti, la Questura ha deciso di effettuare altri e ulteriori 37 controlli in contemporanea alla manifestazione. Qesta improvvisa e urgente decisone ha scopaginato l'organizzazione della corsa. I vertici delle organizzazioni organizzatrici e il sindaco si sono riuniti immediatamente per gestire l'emergenza e fortunatamente la corsa è proseguita senza interruzioni. Il disappunto e lo sconcerto per l’epilogo della giornata di ieri lascerà il segno per questa edizione 2018.