Capoterra: un morto per aggressione

Questo pomeriggio a Capoterra, C. V., 56enne è deceduto verosimilmente a seguito delle percosse subite durante un'aggressione perpetrata ai suoi danni da uno o due soggetti. Fermati e accompagnati in caserma due uominiche si trovavano nel parco giochi dove è stato aggedito l'uomo. Sono in corso serrate investigazioni volte ad accertare dinamica e movente.