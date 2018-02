E' ufficiale il progetto di riqualificazione della " Pelosa", una delle spiagge piu belle della Sardegna

Un progetto da 18 milioni di euro che si realizzerà per lotti funzionali. E i primi in programma sono proprio quelli che prevedono lo smantellamento della strada asfaltata nel tratto compreso tra il Gabbiano e la Pelosetta. Lavori importanti che, così è stato previsto, avranno un costo di circa 5,5 milioni di euro.

L'appuntamento consentirà di illustrare le azioni che l'amministrazione comunale intende adottare per la tutela, valorizzazione e protezione della spiaggia della Pelosa.

Un'operazione che permetterà di dare nuova vita alle collinette di sabbia che potranno così ricostituire un prezioso sistema dunale, in grado di alimentare la spiaggia.

«Siamo arrivati a un punto importante dell'iter che abbiamo iniziato oltre dieci anni fa – afferma il sindaco di Stintino Antonio Diana

Il progetto prevede il posizionamento di un sistema di passerelle in legno in aggiunta a quelle già esistenti. Le nuove passerelle che sostituiranno la strada saranno sollevate da terra, per favorire lo scambio della sabbia, e consentiranno il passaggio di mezzi elettrici leggeri. Le aree parcheggio permetteranno di contingentare il numero delle auto e, contemporaneamente, fungeranno da siti di interscambio. Le persone lasceranno la loro vettura e prenderanno i mezzi pubblici o biciclette.



L'intenzione dell'amministrazione comunale è chiudere l'appalto entro l'anno e far partire i lavori dopo l'estate.