L’Ambasciatore Al Malki conferma l'idillio tra il Qatar e la nostra isola

Nel corso dell’incontro, Al Malki ha parlato degli investimenti compiuti dal Qatar in Sardegna, dell’acquisizione della Costa Smeralda e gli investimenti in Meridiana e nel Mater Olbia.







L’ambasciatore ha ribadito l’amore e l’interesse del suo Paese per la regione, definita come un “gioiello”. Al Malki ha sottolineato la volontà del Qatar di guardare al futuro in modo strategico, in termini di investimenti in Sardegna: l’apertura del Mater Olbia, nel prossimo giugno, e ulteriori investimenti nel campo del turismo, dei trasporti, delle infrastrutture, della ricerca e dello sport.



All’incontro era presente anche l’assessore Arru “Il Mater Olbia sarà un punto di attrazione per la ricerca internazionale. La sua realizzazione apre le porte a nuove collaborazioni con i centri di ricerca delle università sarde e straniere”, confermando il forte interesse a integrare il Mater Olbia nel sistema sanitario regionale. Sullo sviluppo che il Mater Olbia porterà alla Sardegna nel settore accademico è intervenuto anche il rettore dell’Università di Sassari, “il nuovo ospedale sarà fonte di nuovi investimenti a Olbia, nell’ambito della ricerca e non solo.

“Il nostro obiettivo è quello di lavorare in win win, per i benefici reciproci che la Sardegna e il Qatar possono trarre dal costante rafforzamento dell’importante sinergia tra i nostri Paesi,” ha concluso l’Ambasciatore Al Malki.