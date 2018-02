Annega un surfista nel litorale di Quartu

Secondo le prime ipotesi il surfista avrebbe avuto dei problemi mentre si trovava sulla tavola e forse a causa del vento e del mare è caduto in acqua. Probabilmente a causa di un malore non è riuscito ad arrivare a riva e a mettersi in salvo.







Grazie ad una persona che era sul posto, sono stati immediatamente chiamati i soccorsi.

Una motovedetta della Capitaneria, i sommozzatori dei vigili del fuoco e due gommoni di alcuni residenti della zona hanno cercato di raggiungere il punto in cui si trovava il 62enne, autista del Ctm.



Il corpo è stato recuperato e portato a Cagliari in porto. Il medico legale ha effettuato un primo esame esterno, ma bisognerà attendere l'autopsia per capire se il 62enne sia morto per annegamento oppure per un malore.