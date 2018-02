Cagliari. Violenza in famiglia: arrestato un 84enne

L’episodio si è verificato intorno alle ore 11.00 di ieri quando è arrivata al 113 una richiesta di aiuto per una lite in famiglia.







A seguito della segnalazione, il Centro Operativo ha inviato immediatamente un equipaggio della Squadra Volante che ha raggiunto l’abitazione da cui proveniva la richiesta. Un’anziana donna, visibilmente spaventata, ha riferito ai poliziotti che poco prima aveva avuto una discussione animata con il marito e che dopo la lite l'uomo si era rifugiato nella mansarda di casa.

Gli Agenti hanno raggiunto l'anziano uomo che, alla loro vista, ha iniziato a proferire frasi ingiuriose e avvicinatosi alla donna, l'ha minacciata di morte, tentando di colpirla.

I poliziotti sono intervenuti per evitare che la situazione degenerasse ma l’anziano, fortemente alterato, si è impossessato di un morsetto in metallo scagliandolo contro un agente che ha evitato di essere colpito spostandosi; l’uomo allora ha afferrato una lima da lavoro appuntita e, minacciando l'agente di morte, ha tentato di colpirlo all’altezza del petto.

Subito disarmato e immobilizzato l’uomo, già in precedenza denunciato dalla donna per lesioni nell’anno 2007 e nell’anno 2017 per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato.