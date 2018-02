Freddo e gelo: la Sardegna sotto zero

Gelo in Sardegna. Previste per oggi temperature in discesa e gelate notturne. Il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sardegna ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse per tutta l'Isola, anche se le nevicate consistenti interesseranno i territori sopra i 600-700 metri, soprattutto sui settori Centro-Orientali e Nord-Occidentali.







Temperature basse in gran parte della Sardegna e gelate nelle zone interne. “Un minimo barico al suolo transitato sul canale di Sardegna sta risalendo sul mare Tirreno lungo le coste orientali sarde innescando flussi umidi diretti sulla nostra Isola, mentre una massa d’aria fredda persiste sulla Sardegna”. Per effetto di questo bollettino meteo la Protezione Civile ha diramato un avviso per allerta gelo e neve in tutta la Sardegna, per la giornata di oggi e in attenuazione domani.

In caso di neve e gelo la protezione Civile richiama alla massima prudenza consigliando di limitare gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili prestando attenzione al fondo stradale. Invita a guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade e a non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote. Lungo la strada statale 131 dal km 137+900 al km 179+500 (altopiano di campeda), per effetto dell'avviso, vige l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali (da neve). Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di carattere nevoso sono consultabili sul sito della protezione civile.