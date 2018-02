Quartire del sole. Gatti sfrattati e alberi abbattuti: protestano gli abitanti

Cagliari. Il no degli abitanti del quartiere del sole allo smantellamento di una zona verde per la realizzazione di parcheggi a servizio di un supermercato di via del Pozzetto.







Gli abitanti del quartiere del sole non ci stanno.



Nasce la protesta per la decisione di un supermercato di via del Pozzetto a Cagliari, di smantellare l'intero spazio verde di via Pantelleria per farne parcheggi. A farne le spese, non saranno solo ulivi, oleandri ed hibiscus presenti, ma anche la colonia felina che in quel luogo, recintato e verdeggiante, da sempre trovava rifugio e riparo. Si tratta di una dozzina di gatti, tutti sterilizzati, seguiti amorevolmente da diversi volontari del quartiere che si autofinanziano e sostengono tutte le spese.



Scene di disperazione quando gli operai, sicuramente senza accorgersene, hanno chiuso il giardino con le ultime recinzioni altissime, lasciando alcuni esemplari imprigionati all'interno. I gatti, chiusi dentro, si aggredivano tra loro, non trovando uno spazio per uscire. Stessa scena all'esterno per i gatti rimasti fuori. I versi hanno richiamato l'attenzione di alcune persone che sono dovute intervenire per aiutarli.

Il comitato, costituito da abitanti volontari e associazioni, ha contattato le guardie zoofile per la tutela dei gatti e cominciato una raccolta firme per chiedere di rivedere il progetto in modo da salvare una parte del giardino.