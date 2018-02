La Sardegna sotto zero

La Protezione Civile ha diramato avviso di condizioni meteorologiche avverse per i prossimi giorni. La neve in Sardegna, nelle scorse ore, Ŕ scesa un po' ovunque. Il gelo notturno ha causato disagi nelle strade. Scuole chiuse per neve e obbligo di catene a bordo per gli automobilisti che percorrono la 131 Carlo Felice. Le temperatura sono in picchiata e si prevede freddo fino a mercoledý.