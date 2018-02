Carcere Minorile e Università: tre lauree grazie ad un progetto di inclusione sociale

"Sono molto orgogliosa del segnale di responsabilità sociale, di inclusività, di accettazione della diversità - in questo caso di ragazzi che hanno fatto uno sbaglio nel loro percorso - che diamo questa mattina. Sono meravigliata di quello che avete fatto, e anche orgogliosa, perché il nostro Ateneo vuole vivere di queste cose, al di là del fatto che facciamo scienza, ricerca e cultura".



Così Maria Del Zompo, Rettore dell'Università di Cagliari, si è rivolta alle tre studentesse che hanno discusso la loro tesi al termine del corso di laurea magistrale in Architettura all'interno dell'Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu, diretto da Giovanna Allegri. Parte dei loro elaborati è stata realizzata progettando e ristrutturando alcuni spazi e creandone di nuovi all'interno del carcere con il coinvolgimento attivo dei giovani detenuti e degli operatori. Le tre studentesse hanno infatti frequentato per mesi la struttura nell'ambito del progetto "Fuori luogo".

"Sono contenta che le vostre famiglie abbiano accolto favorevolmente l'idea di discutere le tesi e di trascorrere un giorno così importante in un carcere - ha sottolineato il Rettore - è un bellissimo segnale. Quando parliamo di inclusività ci riferiamo anche a progetti come questo".



Da “le celle alle stelle”: uno spazio autocostruito, a"Riabilitare col colore" e "La strategia Building Information Modeling and Management applicata al caso studio dell'IPM di Quartucciu", sono questi i titoli delle tesi delle giovani neo laureate. Le tre studentesse hanno approfondito, nei loro lavori, alcuni aspetti specifici tra i contenuti emersi nel laboratorio di Progettazione Architettonica II svoltosi al Dipartimento di Ingegneria civile, Ambientale e Architettura, tenuto da Barbara Cadeddu, referente del progetto "Fuori luogo". Una delle tesi, in particolare, ha visto la realizzazione di uno spazio autocostruito all'aperto, nelle aree verdi dell'Istituto penale, per la socializzazione e l'incontro dei ragazzi con i propri familiari.



l progetto "Fuori luogo" è nato dalla convenzione stipulata tra il Centro per la Giustizia Minorile per la Sardegna e il DICAAR - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambiente e Architettura dell'Università di Cagliari al fine di ripensare e riqualificare gli spazi dell'Istituto Penale Minorile di Quartucciu, con l'obiettivo di definire criteri distributivi, funzionali ed estetici, coerenti con i bisogni emersi attraverso la partecipazione attiva dei ragazzi detenuti e degli operatori e di migliorarne il benessere.



Al processo di costruzione hanno preso parte volontari, studenti di Architettura, di Ingegneria ma anche di Medicina, oltre ai ragazzi detenuti e agli operatori dell'Istituto. La costituzione di un gruppo misto di lavoro ha rappresentato un'occasione speciale di conoscenza e di crescita per tutti i partecipanti: per questo, la particolarità del progetto ha spinto la Commissione a svolgere la discussione all'interno della struttura carceraria.