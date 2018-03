Air-Italy: partono i primi voli

Come anticipato durante la conferenza stampa tenutasi a Milano lo scorso 19 febbraio, in cui si ufficializzava il passaggio da Meridiana a Air Italy e la conseguente unificazione del personale e delle rispettive strutture organizzative.

Air Italy è una Compagnia aerea italiana con sede a Olbia, Costa Smeralda. Fondata originalmente con il nome di Alisarda il 29 Marzo del 1963. Nel 1991 il nome fu cambiato in Meridiana. A Febbraio 2018 Meridiana annuncia una nuova fase di sviluppo e di crescita, nel segno di un profondo cambiamento, cambiando identità e diventando Air-Italy.

Verrà conservato lo storico codice "IG", che ha contraddistinto l'attività della compagnia sin dalla sua costituzione nel 1963, come Alisarda e trasportando da allora ad oggi oltre 100 milioni di passeggeri. L'avvio della nuova AIR ITALY è coinciso con l'uscita dalla flotta del MD80, I-SMER, ultimo dei 18 aeromobili della stessa serie che negli ultimi 30 anni sono stati protagonisti della storia di Alisarda/Meridiana e dei viaggi dei suoi affezionati passeggeri. Il decollo dall'Aeroporto Olbia Costa Smeralda, con il simpatico congedo del personale e dei dipendenti aeroportuali, è stato registrato in un cortometraggio dal titolo "Ciao Meridiana, welcome AIR ITALY".