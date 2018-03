Arzachena. Tragedia sul lavoro: muore folgorato un operario

La tragedia è avvenuta mentre erano in corso i lavori di manutenzione del camping-villaggio Isuledda, in località La Conia a Cannigione, nel Comune di Arzachena.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Olbia, l'operaio, dipendente del camping, stava effettuando dei lavori manovrando una piccola gru, quando avrebbe inavvertitamente toccato i fili elettrici. Una scossa ha attraversato il mezzo, lo ha raggiunto e lo ha folgorato.

Sul posto sono arrivati i medici del 118, che hanno cercato di rianimare per oltre un'ora l'uomo , ma inutilmente, l'operaio sarebbe morto sul colpo. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica della tragedia.