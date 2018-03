Inchiesta su presunte tangenti: nove indagati

Nove indagati, tra i quali spiccano i nomi di Ugo Cappellacci e della consigliera regionale Alessandra Zedda (all'epoca dei fatti, nel 2013, assessora all'Industria) stanno ricevendo le notifiche di proroga di indagine chieste già a novembre dai due magistrati inquirenti.

L'ex governatore sardo è iscritto nel registro degli indagati nella sua qualità di commercialista insieme ai colleghi di studio.



L'indagine dei pm Secci e Lecca, entrambi del pool dei reati finanziari, ruota su un finanziamento pubblico da 750 mila euro destinato alla Fm Fabbricazioni metalliche - sul cui fallimento stava già indagando la magistratura cagliaritana - concesso secondo l'ipotesi degli inquirenti attraverso pressioni politiche.



“La tangente di cui avrei beneficiato - sostiene Cappellacci - non esiste e non è mai esistita. Le persone che avrebbero messo in piedi questi artifici non le conosco e ne le ho mai conosciute. Sono estraneo a tutte le vicende descritte".