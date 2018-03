Dà fuoco all'ufficio dell'Avvocato: arrestato

Un arresto durante la notte ad Elmas, per danneggiamento in flagranza. A finire in carcere è A. G., un sessantunenne, incensurato cagliaritano.







I Carabinieri hanno intercettato l'uomo subito dopo essersi reso responsabile di un attentato incendiario contro lo studio legale di un avvocato, nella via Salomone ad Elmas.



L'arresto è arrivato al termine da un inseguimento per le vie cittadine. L'uomo, a bordo di uno scooter, durante la corsa ha perso il controllo del mezzo e cadendo a terra si è procurato delle lievi escoriazioni al volto.



Le indagini sono in corso per chiarire i motivi del folle, pericoloso e grave gesto compiuto dall'uomo.



Le fiamme, che hanno interessato gli infissi dello studio legale, si sono spente in autonomia poco dopo. L''area è stata, comunque, successivamente bonificata dai vigili del fuoco di Cagliari.