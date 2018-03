Arresto per maltrattamenti in famiglia il giorno della festa delle donne

I Carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno arrestato ieri, un uomo, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.







l’uomo di 56 anni, incensurato, residente a decimomannu, si sarebbe scagliato contro moglie e figlio dopo una lite molto accesa.

il figlio è stato ferito e giudicato guaribile in 5 giorni.



all’origine del diverbio ci sarebbe l’accusa mossa dalla moglie e dai figli nei confronti dell’arrestato, colpevole di aver fatto sparire da casa e, successivamente, aver rivenduto, dei monili in oro.



al termine dell’episodio di ieri pomeriggio, la famiglia ha anche trovato il coraggio di denunciare i maltrattamenti posti in essere nel tempo e ripetutamente dall'uomo, fatti di costrizioni psicologiche e violenze fisiche, accentuati dall’uso di alcol: per tutti questi motivi i carabinieri della stazione di decimomannu hanno dichiarato l'uomo in stato di arresto.





.