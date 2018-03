Cagliari. Arrestato per furto all'Auchan e spaccio di droga

Arrestato nella notte a Cagliari, un disoccupato residente nel nuorese e nato in Gambia, per furto e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.







Ieri sera, intorno alle 23:00 a Cagliari, nei pressi del centro commerciale “Auchan Santa Gilla”, i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, S. A., nato in gambia nel 1994 e residente in un Comune del nuorese, disoccupato e incensurato. Il giovane, introdottosi all'interno dell'Auchan, si impossessava di indumenti vari del valore complessivo di circa 100 euro e, dopo averli occultati all’interno dello zaino, ha oltrepassato la barriera casse senza pagare la merce.



Immediatamente bloccato dal personale addetto alla sicurezza, è stato perquisito dai Carabinieri, che nel frattempo sono intervenuti ed è stato trovato in possesso, oltre della refurtiva, anche di 15 dosi tra “marijuana” e "hashish” e di un coltello a serramanico.

La refurtiva è stata restituita e la droga sottoposta a sequestro.