Notte di fuoco a Villacidro. Due auto distrutte dalle fiamme

Introno all'una di stanotte a Villacidro le fiamme hanno distrutto due autveture appartenenti a due persone diverse in due distinte zone della cittadina.







Duplice atto intimidatorio ai danni di due persone in due zone distinte di Villacidro.



Alle ore 00.40 in via Monte Limbara, un incendio ha distrutto l'autovettura, una Fiat Panda, di un 88enne del posto.

Alla stessa ora si è sviluppato un altro incendio, danneggiando un’altra autovettura, una Fiat Panda, parcheggiata nella via Flumendosa, appartenente ad un 74enne, anche lui del posto.

Si indaga sui fatti ma è probabile la natura dolosa in entrambi i casi.



Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco di Sanluri e i militari della Compagnia cc di Villacidro e della Stazione CC di Monte Vecchio.