Orgosolo. 2 Kg di Marijuana tra i contatori dell’energia elettrica: un arresto

I Carabinieri della Compagnia di Nuoro hanno sequestrato nel Comune di Orgosolo 2 chilogrammi circa di marijuana, 33 grammi di cocaina e una pistola giocattolo alla quale era stato rimosso il tappo rosso.



I militari della locale Stazione, nel corso di un servizio perlustrativo, mentre percorrevano una strada del paese, hanno notato due giovani che con fare sospetto che, alla vista della pattuglia dell’Arma, si nascondevano dentro un’abitazione del centro barbaricino.



A seguito dell’immediato intervento dei militari i due ragazzi hanno cercato di non aprire la porta che dava accesso al locale ma si sono dovuti arrendere all’insistenza delle forze dell’ordine. A seguito della perquisizione dei locali, in una nicchia dei contatori dell’energia elettrica i Carabinieri hanno rinvenuto 3 sacchetti in plastica sigillati, contenenti circa 500 gr. cadauno di marijuana e ulteriori 3 sacchetti, contenenti circa 100 gr. ciascuno dello stesso stupefacente. Sempre in un locale usato dai due giovani (uno non ancora diciottenne), i militari hanno recuperato 3 confezioni contenenti complessivamente 33 gr. di cocaina, un bilancino di precisione e una pistola scacciacani alla quale era stato rimosso il tappo rosso tanto da essere sembrata, nell’immediatezza, un’arma clandestina.



Nel corso della perquisizione dell’abitazione del minore, che ha portato a recuperare anche la somma di 600 euro di cui lo stesso non ha saputo fornire giustificazione, è intervenuto il fratello convivente di quest’ultimo, un pregiudicato 30enne, già noto alle forze dell’ordine con precedenti specifici in materia di stupefacenti che, al fine di impedire il compimento degli atti di Polizia Giudiziaria da parte dei Carabinieri ha aggredito gli stessi opponendo una violenta resistenza. Dopo averlo immobilizzato, i militari dell’Arma lo hanno tratto in arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. All’indomani della vicenda l’uomo, che ha trascorso la notte in cella, è stato rinviato a giudizio per il citato reato da parte del Tribunale di Nuoro che ha convalidato l’arresto. Il minore, invece, è stato denunciato alla Procura dei Minorenni di Sassari per detenzione i fini di spaccio di sostanze stupefacenti insieme all’altro giovane 30enne, per il quale procede la Procura della Repubblica di Nuoro.