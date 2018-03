Villacidro. Incidente sulla SS 196: un morto

Una vittima nello scontro tra due autovetture avvenuto questa mattina sulla strada statale 196 per Villacidro. Il traffico è temporaneamente bloccato.



Sul posto sono presenti le squadre Anas, i mezzi di soccorso del 118 e le Forze dell’Ordine, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possible.

Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica e sulle generalità delle persone coinvolte.