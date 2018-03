Macomer. Donna trovata morta sulle strisce pedonali

La polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione arrivata al Centro Operativo del locale Commissariato di P.S intorno all’una di ieri notte. Una ragazza riversa sulle strisce pedonali tra la via Nenni e il corso Umberto. A nulla sono valsi i soccorsi del 118, la donna trovata agonizzante, è deceduta poco dopo a causa delle gravi lesioni subite.

Sul posto sono intervenuti il personale della Squadra Mobile della Questura di Nuoro e le volanti del Commissariato di P.S. di Macomer, che hanno identificato la donna, verosimilmente vittima di omicidio stradale, in una cittadina russa del 1994, residente a Sassari. Da una prima ricostruzione dei fatti è emerso che la vittima, nelle ore precedenti avrebbe partecipato, unitamente al fidanzato, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti ed estorsione, ad un festino privato a casa di amici, durante il quale si sarebbe fatto abuso di sostanze alcoliche.

Successivamente i due si sarebbero allontanati a bordo dell’autovettura di proprietà del giovane, per percorrere alcune vie del paese. Probabilmente a seguito di un litigio con la compagna, l’uomo l’avrebbe fatta scendere dall’auto, lasciandola vagare a piedi per le vie del centro. Successivamente l’uomo sarebbe tornato indietro, per restituire alla ragazza alcuni effetti personali, rinvenendola esanime riversa sull’asfalto.

E’ in corso la visione delle immagini riprese dalle telecamere di alcuni sistemi di video sorveglianza presenti sul posto al fine di ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all’autore/i dell’investimento.

Notizia in aggiornamento