Lanusei. Arrestato il truffatore seriale

Il risultato arriva grazie all'impegno della Polizia di Stato nell’attività di contrasto della criminalità diffusa nella provincia dell’Ogliastra, predisposta dal Questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci.



I raggiri avvenivano sempre con le stesse modalità: il malvivente adescava le vittime millantando conoscenze con loro familiari ed amici e, dopo aver conquistato la fiducia, offriva loro, a prezzi modici, alcune coperte da letto. Il truffatore raccontava che le coperte arrivavano da un surplus di giacenza di magazzino e pregava loro di acquistarle perché bisognoso di soldi per mantenere i figli.



La Polizia avverte e invita coloro che ritengono di essersi trovati in situazioni similari di contattare il 113.



Il truffatore, al quale è stato notificato il foglio di via obbligatorio dal territorio del comune di Lanusei, è stato arrestato per i reati di ricettazione, false attestazioni a pubblico ufficiale e appropriazione indebita di divise e documenti da guardia giurata, utilizzati per conquistare la fiducia dei malcapitati.