Cagliari. Muore ragazzo di 20 anni: sospetta meningite

Morte sospetta per meningite di un ragazzo ventenne, avvenuta mentre si trovava nella sua abitazione, nella serata di lunedì.







Inutili i soccorsi del 118, i medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte e hanno subito informato il Servizio competente dell'azienda sanitaria.



Una sospetta malattia invasiva batterica. Sta indagando su questo il personale della Assl di Cagliari che ha immediatamente attivato i protocolli previsti per queste circostanze ed è stato autorizzato il riscontro diagnostico per gli approfondimenti del caso. È stata quindi avviata immediatamente l'indagine epidemiologica per la profilassi sui contatti stretti del ragazzo deceduto.



Adesso bisognerà attendere gli accertamenti disposti dall'Ats-Assl di Cagliari per capire se si è trattato effettivamente di un caso di meningite.