Ritiro di patenti per guida in stato di ebbrezza e sequestro di stupefacenti: questo il bilancio del Weekend nelle strade dell'isola

I Carabinieri hanno attivato controlli a tappeto sulle strade del nord e del sud Sardegna. Sequestro di stupefacenti, denunce per guida in stato di ebbrezza e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere: fine settimana di controlli sulle strade dell'Isola.







Oltre 130 autovetture controllate, più di 200 persone identificate, denunce per guida in stato di ebbrezza e per porto abusivo di coltelli, 2 segnalazioni alla prefettura di Nuoro per detenzione di stupefacenti per uso personale: questo l’esito de i controlli del territorio a largo raggio svolti dai Carabinieri della compagnia di Isili e Siniscola questo fine settimana.



Le attività, svolte con l’impiego di oltre 40 veicoli e 90 militari in forza alle 10 stazioni e al nucleo operativo e radiomobile della compagnia del Comando Provinciale di Nuoro, hanno intensificato i controlli del territorio di competenza sia sulle principali arterie che nei centri abitati, ancora troppo spesso teatri di gravi incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto alle norme del codice della strada.



Durante i controlli svolti lungo le strade del Sarcidano, un 45enne è stato sorpreso alla guida del proprio veicolo sotto gli effetti dell’alcool. Sottoposto ai tests etilometrici riportava tassi alcolemici superiori a quelli consentiti. Per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Cagliari per il reato guida in stato di ebbrezza ed il ritiro della patente.



Un altro uomo, un 50enne, è stato invece denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Altre cinque persone denunciate in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria, poiché trovati alla guida delle rispettive autovetture in stato di ebbrezza alcolica e per loro è scattato il ritiro immediato della patente di guida.