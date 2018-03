Giba. Coltivava in casa marijuana: arrestato

Da qualche giorno i militari stavano tenendo d’occhio l'abitazione dell’uomo.

Nel corso del blitz scattato questa mattina, nell’ appartamento i Carabinieri hanno rinvenuto un vero e proprio laboratorio della droga: in una piccola stanza, infatti, l’uomo aveva creato una serra indoor, artigianalmente costruita, con lampade alogene per favorire la crescita di n. 17 piante di canapa indiana dell’altezza di circa 80 cm e un sistema di areazione del locale.



Nel cortile, invece, aveva costruito una serra esterna con n.28 piante grandi, tra i 60 e i 90 cm di altezza con infiorescenze.

Nel corso della perquisizione poi i militari hanno rinvenuto 75 grammi di sostanza già essiccata e pronta per lo spaccio, foglie di marijuana per circa 300 grammi di prodotto già in lavorazione, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento dello stupefacente, tutto sottoposto a sequestro.



L’uomo con qualche piccolo precedente è stato arrestato, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata di domani.