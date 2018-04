Incendi nella notte a Sestu e a Quartu: danneggiate varie macchine e un'abitazione

Intorno alle 3.30, a Sestu, nella via undici settembre, all'interno di un cortile condominiale, si è sviluppato un incendio, che ha danneggiato tre auto e l'appartamento del primo piano, fortunatamente al momento non occupato.

I vigili del fuoco di Cagliari hanno dichiarato inagibile l'abitazione e i militari del Norm di Quartu e della locale Stazione CC, intervenuti sul posto, stanno indagando sulle cause del rogo.



Poco prima, intorno all'una, nella via Nenni a Quartu Sant'Elena, è stata data alle fiamme una una Fiat Panda che si trovava parcheggiata sulla strada.

La macchina era di proprietà di una casalinga del posto. Le fiamme hanno interessato anche una Lancia Y parcheggiata accanto, che è stata danneggiata.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco di Cagliari, intervenuti unitamente ai militari dell'Aliquota Radiomobile di Quartu. Sono in corso gli accertamenti per arrivare ai responsabili.