Cagliari. Aggressione con rapina in Via Dante e un arresto per droga

Durante un controllo della circolazione stradale, i carabinieri in Corso Vittorio Emanuele II, hanno fermato l’uomo e, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, lo hanno trovato in possesso di 5 g circa di cocaina, 150 € circa in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione.



Intorno alle due, invece, i carabinieri, sono intervenuti in via Dante presso il kebab “Assan”, dove il gestore era stato poco prima vittima di rapina da parte di un giovane italiano che con il volto scoperto era entrato nell’attività commerciale e con fare minaccioso e violento, dopo aver prelevato dal frigorifero una bottiglia di birra senza pagare il corrispettivo, ha sferrato un pugno al volto del gestore e quindi, approfittando di questo momento, si era impossessato di circa 100 € prelevandoli dalla cassa. Si è poi dato alla fuga, piedi per le vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce. Le indagini sono in corso. Il gestore dell’attività commerciale ha riportato lievi lesioni al volto.