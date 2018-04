A Palazo di Giustizia con un coltello da 18 cm: fermata dalle guardie una pregidicata cagliaritana

I Carabinieri di Cagliari hanno denunciato all’autorità competente, per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, una disoccupata trentenne, cagliaritana, con precedenti penali.







La donna, questa mattina intorno alle ore 10:00, si trovava all’ingresso del Palazzo di Giustizia, ove era stata convocata per un’udienza in cui era imputata; sottoposta ad un controllo dal personale addetto alla vigilanza, è stata trovata in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 18 centimetri, di cui cm.8 di lama, occultato all'interno della borsa.

L’arma è stata sottoposta a sequestro dai militari che nel frattempo sono intervenuti.