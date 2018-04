Capoterra. Due uomini denunciati per uccisione di animali: dal 2016 catturavano illegalmente volatili

Nel corso delle indagini, supportate anche da sistema di videosorveglianza, è emerso che i due uomini, dal 16 novembre 2016 al 24 novembre 2017, avevano catturato un numero imprecisato di volatili mediante trappole a laccio del tipo “a terra”.

A seguito di perquisizione domiciliare sono stati recuperati e sequestrati circa 30 crini in nylon, alcuni dei quali predisposti per l’uccellagione, trovati presso l’abitazione dell’uomo con precedenti; e circa 70 archetti in ferro utilizzati per il confezionamento delle trappole, presso l’abitazione dell'altro uomo.