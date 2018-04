Incendio nella notte a Villacidro: una palazzina è stata evacuata. Non si esclude la matrice dolosa

Questa notte intorno alle 03.00, a Villacidro, in un condominio di proprietà dell’ente area, nella via Guido Rossa, si è sviluppato un’incendio che dal vano scala del terzo piano si è poi propagato all’interno di un’appartamento.

L'appartamento era occupato da una ragazza 31enne di Villacidro.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri della stazione di Pabillonis e i vigili del fuoco.

La palazzina è stata evacuata. I militari hanno utilizzato gli estintori in dotazione ai veicoli di servizio, per cercare di contenere le fiamme, al fine di consentire la fuga di due condomini che erano rimasti bloccati dal fumo nel loro appartamento all’ultimo piano dello stabile. Solo dopo l’intervento dei vigili del fuoco di Sanluri, giunti poco dopo con cinque autobotti, le due persone sono state liberate. Visitate dall’unita del 118 intervenuta poco dopo, sono state giudicate in buona salute e hanno rifiutato il ricovero in ospedale.

Le fiamme sono state domate intorno alle ore 04.00. Ingenti sono i danni alla struttura. Non si può escludere l’origine dolosa del gesto.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della stazione di Villacidro.













