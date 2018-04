Bomba contro casa del vice Sindaco di Esporlatu

La casa è stata semi distrutta e il boato ha allarmati i vicini che hanno subito dato l’allarme. Giovanni Canu, aveva lasciato la casa poche ore prima, era andato per sistemare qualcosa e sfamare il cane.

Sconcerto nel paese, e solidarietà da parte di politici, istituzioni e la condanna per atti vili come questi arriva da tutti i sindaci e gli amministratori dei Comuni sardi.

"Siamo impegnati, con la collaborazione delle Prefetture, a dare concreta attuazione al Patto per la sicurezza sottoscritto con il ministro dell'Interno Marco Minniti che prevede misure specifiche per contrastare minacce e intimidazioni ai danni degli amministratori locali” queste le parole del presidente Pigliaru, all’indomani del grave atto ai danni di Canu. “Riteniamo che il Patto sia uno strumento molto valido per affrontare in modo efficace atti che mettono a rischio i valori fondanti della civile convivenza. Ricordo poi che sono in via di completamento le reti di videosorveglianza in 110 comuni della Sardegna sulla base di uno stanziamento, interamente a carico della Regione, di circa 6 milioni e 900 milioni euro. Ma non ci fermiamo qui. Abbiamo infatti deciso di destinare altri 20 milioni di euro a favore degli altri comuni che abbiano necessità di nuovi e moderni strumenti di monitoraggio e controllo del territorio. Le opere potranno essere realizzate rapidamente grazie a una procedura "a sportello" che garantisce di accorciare notevolmente i tempi".