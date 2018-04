Ilbono. Duplice tentato omicidio in concorso: due giovani arrestati

Con l’accusa di duplice tentato omicidio in concorso, rissa e porto ingiustificato di coltello, sono stati arrestati due giovani di Tortolì, in esecuzione di una misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lanusei







I due sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Lanusei, a seguito di indagini svolte dalla Stazione CC di Ilbono con il supporto dei militari del Norm.



Il gravissimo fatto risale a nove mesi fa, quando, durante una festa di compleanno, nel campo sportivo di Ilbono, nella notte fra il 1° ed il 2 luglio 2017, intorno alle 03:30, i militari della locale Stazione CC sono stati allertati dalla Centrale Operativa della Compagnia di Lanusei circa il fatto che, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lanusei erano poco prima giunti tre giovani con gravi ferite di arma da taglio.



È stato subito accertato che il ferimento era avvenuto all’interno del perimetro del campo sportivo comunale di Ilbono, dove, in un locale sottostante lo spazio spogliatoi ed adibito normalmente a ritrovo conviviale, era in atto una festa organizzata per festeggiare il 18° compleanno di tre giovani. Alla festa erano presenti un centinaio di ragazzi.



A dare l’allarme ai CC sono stati i sanitari del Pronto Soccorso. Nell’immediatezza

sono stati identifica vari giovani che erano presenti alla festa e che si erano recati in Ospedale, sia per accompagnare i feriti, sia per attendere notizie circa le loro condizioni di salute.



P. L. di 19 anni aveva riportato lesioni giudicate non gravi, mentre per C. S. e L. M., entrmbi ventenni, le condizioni si mostravano subito gravissime con una ferite penetrante all’addome con lacerazione del fegato, per il primo e ferite con trauma aperto del torace e ferite al collo, per l'altro, quest'ultimo trasferito poi al Businco di Cagliari. La stessa notte i due giovani arrestati si erano recati al Commissariato di Tortolì, accompagnati dai difensori, per dare la loroversione dei fatti; versione che poi si è rivelata false.

Durante l’attività di indagine è emerso che in un'altra occasione, per una manifestazione sempre a Ilbono nel 2016, tra i due arrestati e i giovani feriti si era verificata una violenta lite per futili motivi e sempre con uso di coltello.