Donna maltrattata nella centrale Via Roma a Cagliari: un uomo arrestato per violenza

Un arresto per maltrattamenti e violenza ai danni di una donna, picchiata in pieno centro a Cagliari.







Il nucleo radiomobile della compagnia CC di Cagliari ieri sera ha arrestato, in flagranza di reato, un pregiudicato trentenne del Gambia, H. M., residente a Cagliari, per maltrattamenti in famiglia.



L’uomo era in compagnia della ragazza convivente nei pressi di via Roma, esattamente in corrispondenza delle fermate autobus site nella corsia preferenziale. Stavano discutendo per questioni futili, quando l’uomo ha iniziato a percuoterla ripetutamente e violentemente, colpendola al volto con pugni e, afferrata per i capelli, la strattonava con violenza.



Immediato l’intervento dei Carabinieri, impegnati in un ordinario servizio perlustrativo, che hanno immobilizzato il soggetto e chiamato i soccorsi del 118 per la ragazza, gravemente ferita al volto. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere a Uta; la donna è stata trasportata in Ospedale.