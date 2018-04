Stroncato traffico di droga tra la Sardegna e la Spagna: ha fruttato circa 2milioni di euro. Cinque i provvedimenti cautelari emessi

Si tratta di due misure cautelari in carcere, una agli arresti domiciliari e due obblighi di dimora, nei confronti di 5 soggetti- tutti con precedenti- ritenuti responsabili di “produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”. Contestualmente è stata data esecuzione anche a 14 decreti di perquisizione domiciliare nelle province di Cagliari e Sassari.



L'importante operazione è stata realizzata grazie all'azione dei militari del Comando Provinciale CC di Cagliari e di quelli di Sassari e Torino, con l’ausilio dell’11° NEC di Cagliari-Elmas e di unità cinofile antidroga 1 della Compagnia CC di Cagliari e 2 dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna,

I provvedimenti di custodia cautelare in carcere sono stati eseguiti nei confronti di S. F., 47enne di Quartu Sant’Elena e G. R. 47enne originario di Castellammare di Stabia ma residente a Candiolo, nel torinese. L'obbligo di dimora per M. E., 50enne residente a Quartu Sant’Elena e F. F. 39enne residente a Nichelino. Gli arresti domiciliari sono stati previsti per S. A., 43enne cagliaritano



I provvedimenti scaturiscono dagli esiti dell’indagine, denominata “Sacro e Profano”, condotta da marzo 2014 a giugno 2015 dal NORM della Compagnia di Quartu S. Elena, sulla base di una attività della Stazione CC di Selargius, che ha consentito di mettere in evidenza un ben strutturato e organizzato traffico di sostanze stupefacenti che, in partenza dalla Spagna (Barcellona) e passando per una base operativa della provincia di Torino, era destinato all’Isola, nelle province di Sassari e, in misura maggiore, Cagliari. Nel corso dell'operazione sono stati assicurati alla giustizia 16 persone, tra corrieri e spacciatori; sono stati inoltre, recuperati e sequestrati complessivamente 278 kg di hashish e 2,7 kg di marijuana. Il giro d' affari intercettato è stato quantificato in valori prossimi ai 2 milioni di euro.