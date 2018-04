Villacidro. Sequestro di persona e rapina: denunciata una donna di 38 anni

Accusata di sequestro di persona e rapina. Una donna ha circuito un pensionato, derubandolo e lasciandolo chiuso in casa, privo di sensi.







Una 38enne di Villacidro, ha circuito un pensionato 70enne, inducendolo ad ubriacarsi fino a portarlo in uno stato di incapacità d'intendere e di volere e dopo averlo condotto nel suo appartamento, lo ha derubato della somma di euro 220,00, lasciandolo chiuso in casa, in stato incoscienza.



Il malcapitato, la mattina successiva ha ripreso i sensi e, trovandosi intrappolato nell'appartamento, ha chiesto aiuto da una finestra dell'abitazione, posta al terzo piano di una palazzina in via De Nicola.

L'uomo è stato liberato dai Carabinieri di Villacidro, accorsi dopo la segnalazione arrivata al 112.