Cagliari. Irruzione in due locali dediti allo spaccio: arresti e perquisizioni

La polizia, a seguito di notizie info-investigative, ha attivato dei servizi di osservazione e pedinamento, da diversi giorni, nei pressi di due circoli cittadini: “Alpha” di via Monastir e il "Number one” di via Santa Maria Chiara.

Nel corso delle attività di sopralluogo si è notato il consueto “via-vai” di tossicodipendenti all’esterno dei due esercizi.

I militari hanno fatto irruzione nei locali al fine di sorprendere in flagranza gli spacciatori.

Nel circolo Alpha è stato arrestato uno degli spacciatori Z. R., cagliaritano, pregiudicato che si avvaleva nell’attività di spaccio di due zingari minorenni S.A. e S.M. arrestati insieme per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Al momento dell’irruzione lo spacciatore, per evitare il controllo, ha lanciato da una finestra una busta con della sostanza stupefacente; la busta è stata raccolta da una pattuglia appostata attorno al locale.

Nel corso della perquisizione la busta è risultata contenere circa 200 gr. di Hashish mentre a carico degli arrestati sono state sequestrate circa 40 dosi di hashish già predisposte nonché 10 dosi di cocaina già termosaldati, bilancino di precisione e la somma di euro 495,00, costituita da banconote e monete.

Contestualmente è stata fatta irruzione anche nel secondo circolo number one, ex circolo Hollywood, già controllato dalla Squadra Mobile recentemente. Qui è stato arrestato Z. E. cagliaritano, resosi responsabile nella flagranza di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti: era infatti in possesso di 20 dosi di sostanza stupefacente, cocaina, già pronte per lo smercio.