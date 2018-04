Tenta il furto ma cade dal terzo piano. Giovane in gravi condizioni

I carabinieri di Cagliari hanno denunciato un ventiduenne cagliaritano, pregiudicato, per il reato di tentato furto in abitazione.







Il giovane, violando l’obbligo di dimora impostogli come prescrizione per altro reato, nella notte, ha tentato di introdursi all’interno dell’abitazione di un’anziana signora, in viale Sant’Avendrace passando attraverso la finestra delle scale condominiali. L’intento era di passare attraverso il balcone dell’appartamento per poi introdursi all’interno dell’abitazione dalla cucina.

Ma, mentre tentava di scavalcare il cornicione della finestra, ha perso l’equilibrio ed è caduto dal terzo piano, finendo nel cortile del palazzo. Immediato l’intervento dei Carabinieri e del 118 che ha soccorso il giovane. Considerate le sue gravi condizioni, è stato subito trasportato presso l’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove è stato ricoverato.