Furto al Centro Commerciale Le Vele di Quartucciu. Arrestato un disoccupato. Usciva dal supermecato con 220 eruo di merce non pagata.







Nella tarda serata di ieri i Carabinieri hanno arrestato per furto aggravato M. M., 34enne disoccupato con precedenti di polizia. L'uomo è stato fermato dal personale di vigilanza all'uscita del supermercato Carrefour con una busta contenente merce varia,non pagata, per un valore di 220 euro circa. Fissata per questa mattina l'udienza di convalida.