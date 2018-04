Cagliari. Un 18enne arrestato per droga

Arresto per droga in via Castelli a Cagliari. Un 18enne cagliaritano, G. P. con precedenti penali, è stato arrestato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.







L’episodio si è verificato intorno alle ore 10.45 di ieri quando i poliziotti della Squadra Volante, mentre perlustravano il quartiere e passavano nella Via Castelli, hanno notato, sotto i parcheggi pilotis della palazzina, un giovane che, alla vista dei militari si è introdotto frettolosamente in un palazzo.



Inseguito dagli Agenti nei piani del palazzo, all’altezza del 5° piano, si è fermato tentando di nascondersi nel terrazzo, ma è stato raggiunto e fermato.



Perquisito, è stato trovato in possesso di 40 grammi circa di hashish e 25 euro in banconote di piccolo taglio. Il giovane era già noto agli Agenti per reati in materia di sostanze stupefacenti.



Accompagnato verso la macchina della polizia, è stato sorpreso da un poliziotto nel gesto di fare un cenno in direzione di alcune persone, verosimilmente per chiedere di segnalare, a chi si trovava nella sua abitazione, l’imminente arrivo di altri poliziotti per la perquisizione.



Gli Agenti si sono immediatamente diretti nell'appartamento del giovane, e hanno trovato nascosto dietro la porta del bagno, un borsone sportivo con all’interno 2,700 kg di hashish e 800 gr di marijuana custoditi in tre panetti, in alcuni sacchetti di plastica e in numerose bustine singole preconfezionate nonché altre buste vuote di vario formato per il successivo confezionamento della sostanza, tre coltelli a serramanico di diverse dimensioni con residui di stupefacente, quattro bilancini elettronici.



Il giovane è stato accompagnato in carcere, a Uta.