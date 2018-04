Lite per futili motivi con accoltellamento lungo il litorale Poetto di Quartu Sant'Elena

Aggressione con accoltellamento nel lungomare Poetto, in territorio di Quartu Sant'Elena. Un giovane ventenne residente a Decimoputzu, ha accoltellato un 42enne cagliaritano, colpendolo alla coscia sinistra; subito dopo si è autodenunciato contattando il 112.







Nella tarda serata di ieri, lungo il litorale del Poetto, nei pressi di un noto locale, al culmine di una lite per futili motivi, il giovane ventenne ha estratto dalla tasca il coltello e si è scagliato contro la vittima,ferendolo alla coscia, poi si è allontanato ma, subito dopo ha chiamato il 112 e raccontando l'accaduto si è autodenunciato.

La vittima, non è in pericolo di vita, ed è stato subito trasportata presso il pronto soccorso del Brotzu dall' ambulanza del 118.