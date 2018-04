Sagra di Sant'Efisio: 10 treni straordinari in occasione del 1° maggio

Potenziamento dei collegamenti per i treni della Sardegna: 10 treni straordinari saranno in partenza da Oristano, San Gavino e Cagliari. Potenziati anche i treni ordinari tra il capoluogo e Carbonia/Iglesias, Olbia e Oristano.







Saranno 3.400 i posti complessivi in più a disposizione dei viaggiatori: 2.600 sui treni straordinari e 800 su quelli ordinari.



Martedì 1° Maggio si rinnova a Cagliari la magia della pluricentenaria Sagra di Sant’Efisio, giunta quest’anno alla sua 362a edizione.

Per facilitare la mobilità dei numerosissimi visitatori, Trenitalia, d’intesa con la Regione Sardegna, effettuerà 10 treni straordinari in partenza da Oristano, San Gavino e Cagliari e potenzierà l’offerta dei treni normalmente previsti in orario tra il capoluogo e Carbonia/Iglesias, Olbia e Oristano.