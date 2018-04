Carbonia. Accoltellamento del 71enne, primi sospetti

I sospetti ricadrebbero su un 46enne di Carbonia, pluripregiudicato, su cui si stanno concentrando le indagini.



Dai primi accertamenti pare che i due uomini si conoscessero bene e sembrerebbe che si siano recati nella zona del ferimento insieme.

Sembra che, per gli spostamenti, sia stata utilizzata la macchina della vittima data poi alle fiamme e completamente distrutta dal 42enne, prima di allontanarsi a piedi facendo perdere le tracce.



Le condizioni di salute della vittima non sono gravi, la ferita pare non abbia toccato grandi vasi sanguigni; l’uomo non ha mai perso conoscenza; questo fatto ha consentito agli inquirenti di ricevere dallo stesso informazioni utili alle indagini.

Il 71enne è stato stabilizzato e trasferito al SS trinità di Cagliari.