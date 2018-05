Si introduce in Ospedale e ruba due portafogli dagli armadietti dei medici: arrestato un pregiudicato cagliaritano

Arresto per furto aggravato: ha rubato due portafogli appartenenti a due medici del reparto di Ginecologia dell'Ospedale SS trinità di Cagliari.







I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia CC di Cagliari hanno arrestato per il reato di furto aggravato un pregiudicato trentaquattrenne cagliaritano.

L’uomo si è introdotto furtivamente nei locali del reparto di Ginecologia dell’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari e individuata una stanza che fungeva da spogliatoio ad uso esclusivo del personale medico del reparto, ha scassinato due armadietti metallici e si è impossessato di due portafogli appartenenti a due medici.



I carabinieri prontamente intervenuti, hanno bloccato il ladro e lo hanno portato in Tribunale per la celebrazione del rito direttissimo. La refurtiva, invece, è stata restituita ai legittimi proprietari.