Allarme maltempo: la Sardegna sommersa dall'acqua

Diramato un ulteriore bollettino meteo di avviso di allerta rossa per forti piogge e temporali in particolare nelle zone di Montevecchio-Pischilappiu,Tirso, Gallura.

Precipitazioni diffuse anche temporalesche con cumulati moderati interesseranno comunque l’intera Sardegna, con cumulati fino a elevati sul quadrante di sud-ovest. I forti venti da nord-ovest sulle coste occidentali, potrebbero causare mareggiate sulle coste esposte del settore occidentale.

Le piogge stanno continuando a interessare tutto il territorio regionale, anche se con intensità medio-basse, che non superano i 10 millimetri/ora. I maggiori cumulati sono stati registrati nel bacino del Tirso e della bassa Gallura e in particolare nel bacino del Posada. Le aree della Sardegna meridionale risultano al momento quelle con cumulati minori. Le precipitazioni registrate nelle ultime 48 ore (dati alle 14,30) in alcune località sono: Siniscola 163 millimetri, Orosei 134 millimetri, Posada 133 millimetri, Golfo Aranci 115 millimetri, Cagliari e Sassari 70 millimetri, Oristano e Sant'Antioco 96 millimetri, Iglesias 88 millimetri. La quantità di precipitazione areale è in linea con le previsioni nelle diverse zone di allerta della Protezione civile che risultano essere, ad esempio, 65-70 millimetri per il Campidano di Cagliari e di circa 70-80 millimetri nel Sulcis Iglesiente (zona di allerta Iglesiente). Sul Campidano di Oristano e Alto Oristanese (zona di allerta Montevecchio Pischilappiu) sono stati registrati circa 95 millimetri.



Numerose le scuole chiuse nell'oristanese, allagamenti di strade, esondazione di fiumi e campagne immerse nell'acqua, disagi per il traffico cittadino. A Cagliari chiusi cimiteri e pachi e sospeso il servizio di scuolabus. Numerosissimi gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile, ingenti i danni a terreni e infrastrutture.