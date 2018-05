Blitz dei Carabinieri alle prime luci dell’alba nel quartiere Is Mirrionis

Circa 200 militari stanno dando esecuzione a 14 ordinanze di misure restrittive in carcere e ai domiciliari.







I militari dei Comandi Provinciali di Cagliari e di Sassari, con l'ausilio di diverse unità cinofile, militari dello squadrone eliportato cacciatori Sardegna, 9° Battaglione carabinieri sardegna, col supporto aereo di un velivolo del 11° nucleo elicotteri cc di Elmas, stanno dando esecuzione a 14 ordinanze di misure restrittive in carcere e ai domiciliari. I provvedimenti sono stati emessi dai gip del Tribunale Ordinario e Minori di Cagliari, alcuni soggetti, infatti, erano minori all'epoca dell'inizio delle indagini nel dicembre 2014. L’attività investigativa è partita dalla stazione dei Carabinieri di Sant’Avendrace ed è relativa ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.



