Elmas. Una piantagione di Marijuana in casa: 4 arresti e 50 piantine sequestrate

Nel corso della notte i carabinieri della stazione di Assemini hanno arrestato in flagranza di reato 4 cagliaritani tra i trenta e i 45 anni, per il reato di coltivazione e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Poco dopo la mezzanotte i militari sono intervenuti presso l’abitazione di uno degli arrestati, a Elmas, cogliendoli in flagranza di reato.

I quattro curavano una vera e propria piantagione di marijuana, che comprendeva circa 50 piante della sostanza psicotropa, dell’altezza di circa 1 m ciascuna.

La serra era attrezzata di tutto punto per la cura e la crescita delle piantine con un impianto di climatizzazione ed illuminazione, era stata realizzata all’interno di una stanza dell’abitazione di uno dei quattro arrestati.

I carabinieri hanno proceduto al sequestro di tutta l’attrezzatura presente e finalizzata alla coltivazione, nonché un autocarro di proprietà di uno degli arrestati utilizzato per il trasporto della sostanza. Sigilli anche per l’appartamento utilizzato per la coltivazione.

Denunciata per lo stesso reato anche una donna cagliaritana di trenta anni, poiché si trovava in compagnia dei quattro nei pressi dell'appartamento, al momento dell’arresto.