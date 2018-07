Sequestro di droga per un valore di 150mila euro, il pacco da 30 kg è stato rinvenuto in mare dalla GdF

Nei giorni scorsi i mezzi navali del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Cagliari, impegnati in attività di vigilanza a tutela dei confini marittimi delle coste sud occidentali e orientali della Sardegna, hanno sequestrato un pacco contenente 30 kg. di sostanza stupefacente.

Nello specifico una nave oceanografica in navigazione in acque internazionali a sud di capo Teulada, ha individuato un pacco che affiorava dall’acqua; dopo averlo recuperato ed accertata la tipologia del contenuto ha contattato l’autorità marittima competente, che ha disposto l’avvicinamento al porto di Cagliari.

La nave, scortata da un guardacoste del corpo fino alla rada del porto di Cagliari, è stata successivamente affiancata al fine di consentire ai militari di salire a bordo per procedere al sequestro della sostanza stupefacente. Il pacco di 30 kg circa, dalle successive analisi è risultato essere hashish per un valore al dettaglio di 150.000,00 euro.