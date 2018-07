Arresto per droga a Quartu: in cella un 22enne disoccupato

I Carabinieri hanno rinvenuto 16 dosi di marijuana, 80 euro in contanti,







Nella tarda serata di ieri i militari del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia CC hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti M. L. R., 22enne disoccupato residente a Quartu S. Elena.

I militari, al termine di perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto 16 dosi di marijuana, 80 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio e un bilancino elettronico di precisione.

L'arrestato è stato portato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida fissata per oggi.